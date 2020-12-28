28.12.2020 (07:54)

Мотострелки ВВО в Бурятии учатся действовать в бою на лыжах

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, отработали учебно-боевые задачи с использованием лыж в суровых климатических условиях.

Личный состав мотострелкового подразделения совершил марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время передвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, а затем в указанном районе выполнили боевые стрельбы из автомата АК-74М, пулемета «Печенег», гранатомета РПГ-7В.

Кроме того, мотострелки отработали приемы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты (БМП) привязали тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику ускоренного передвижения по глубокому снегу.

«За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое. Тактика передвижения на лыжах с использованием военной техники помогает в бою. Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к бою, быстро заняв при этом позицию и без промедлений выполнить боевую задачу», - отметил командир мотострелкового соединения полковник Юрий Медведев.

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