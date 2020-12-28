28.12.2020 (06:22)
Снайперы ВВО уничтожили боевые БЛА условного противника
Военнослужащие подразделения снайперов танкового соединения Восточного военного округа в Республике Бурятия провели тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок.
На занятиях снайперы тщательно изучили компоновку различных моделей боевых БЛА и гражданских квадрокоптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки беспилотников на охраняемые объекты, макеты которых соорудили в ходе подготовительных мероприятий к зимнему периоду обучения.
Снайперы уничтожали воздушные мишени, имитирующие БЛА, на дальности до 1 тысячи метров.
Военнослужащие действовали при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по предположительному месту нахождения оператора БЛА условного противника.
Кроме того, снайперы вели прицельный огонь по светоотражающим мишеням, когда она видна считанные секунды, а также маскировку позиции и скрытное перемещение на поле боя.
Стоит отметить, что тренировки проведены как в дневное, так и в ночное время.