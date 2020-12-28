28.12.2020 (06:22)

Снайперы ВВО уничтожили боевые БЛА условного противника

Военнослужащие подразделения снайперов танкового соединения Восточного военного округа в Республике Бурятия провели тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок.

На занятиях снайперы тщательно изучили компоновку различных моделей боевых БЛА и гражданских квадрокоптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки беспилотников на охраняемые объекты, макеты которых соорудили в ходе подготовительных мероприятий к зимнему периоду обучения.

Снайперы уничтожали воздушные мишени, имитирующие БЛА, на дальности до 1 тысячи метров.

Военнослужащие действовали при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по предположительному месту нахождения оператора БЛА условного противника.

Кроме того, снайперы вели прицельный огонь по светоотражающим мишеням, когда она видна считанные секунды, а также маскировку позиции и скрытное перемещение на поле боя.

Стоит отметить, что тренировки проведены как в дневное, так и в ночное время.

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