28.12.2020 (05:47)

В 2020г. впервые все учения в Амурском объединении ВВО были организованы в двустороннем формате

2020 году в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, возросла интенсивность и качество боевой подготовки. Впервые все учения были проведены в двустороннем формате, который предполагает участие двух противоборствующих сторон.

Всего в течение года проведено более 10 тысяч полевых занятий и несколько сотен учений и боевых стрельб в составе подразделений, 6 из которых бригадного уровня. Введение эпидемиологических ограничений существенно не отразилось на боевой подготовке. Загруженность полигонов приблизилась к 100% показателю, что говорит о круглосуточном режиме боевой учебы на них. Представителями вышестоящих штабов большинство учений оценено на «хорошо» и «отлично».

Лучших результатов в боевой подготовке достигли мотострелковое и ракетное соединения, дислоцированные в Хабаровском крае и Еврейской автономии. Ракетчики в текущем году впервые выполнили практический групповой пуск ракет из ОТРК «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области отработав массированный ракетный удар. Все цели были успешно поражены.

По результатам года «ударными» признано 15 подразделений. Лучших показателей в «Армейских международных играх-2020» добились специалисты войск РХБЗ объединения. Расчет спецобработки успешно выступил на всеармейском этапе став его призером.

В следующем году интенсивность боевой подготовки сохранится с переходом к более высоким качественным показателям. Продолжится борьба подразделений за право именоваться «ударным». Спланировано участие в 24 конкурсах полевой выучки «АрМИ-2021». По нескольким из них уже началась испытания в соединениях и воинских частях армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице