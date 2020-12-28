28.12.2020 (05:21)

Военный комиссариат Амурской области подвел итоги работы по сохранению военно-исторической памяти в регионе

Военным комиссариатом Восточного военного округа (Амурская область) в 2020 году активно велась работа по сохранению военно-исторического наследия. Мероприятия способствовали сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, и были приурочены к 75-летию Великой Победы.

На территории региона восстановлено и реконструировано пять воинских захоронений. Работы велись в населенных пунктах Березовка, Тамбовка, Игнашево, Бусе и в пригороде Благовещенска. Активно ведется работа по паспортизации воинских захоронений.

Проведена масштабная работа по сбору сведений о более чем 80 тысячах участников Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии в рамках реализации проекта Минобороны России - «Дорога памяти». Все обработанные данные размещены в мультимедийном музее на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье. Также база данных доступна на одноименном сайте проекта. Работа по сбору данных продолжается.

Совместно с поисковым движением регулярно отрабатываются запросы об участниках войны и розыску родственников погибших. В текущем году проведено одно перезахоронение в г.Свободный найденных в Новгородской области останков фронтовика. Работа по сохранению военно-исторической памяти в будущем году будет продолжена.

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