28.12.2020 (04:42)
В преддверии новогодних праздников с военнослужащими армейского кор-пуса ВВО на Сахалине и Курильских островах проведены инструктажи
В преддверии новогодних праздников с военнослужащими воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах проведены инструктажи по правилам несения службы в нарядах по подразделения, в парках боевых машин, на складах и арсеналах.
Во время проведения предпраздничных инструктажей командирами подразделений и ответственными лицами соединений и воинских частей проверены знания личного состава своих служебных обязанностей, укомплектованность экипировкой и внешний вид.
Всего во время проведения новогодних праздников на боевых постах,
в суточных нарядах и караулах службу будут нести более 500 военнослужащих воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине
и Курильских островах.
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