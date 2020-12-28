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28.12.2020 (04:42)

В преддверии новогодних праздников с военнослужащими армейского кор-пуса ВВО на Сахалине и Курильских островах проведены инструктажи

В преддверии новогодних праздников с военнослужащими  воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа  на Сахалине и Курильских островах проведены инструктажи по правилам несения службы в нарядах по подразделения, в парках боевых машин, на складах и арсеналах.

Во время проведения предпраздничных инструктажей командирами подразделений и ответственными лицами соединений и воинских частей проверены знания личного состава своих служебных обязанностей, укомплектованность экипировкой и внешний вид.

Всего во время проведения новогодних праздников на боевых постах,
в суточных нарядах и караулах службу будут нести более 500 военнослужащих воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине
и Курильских островах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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