Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2020 (04:14)

Ракетное соединение объединения ВВО отметило свое четырехлетие со дня формирования в Забайкалье

Ракетное соединение объединения Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, отметило свое четырехлетие со дня формирования. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на строевом плацу соединения.

В ходе  мероприятия  с поздравительной речью обратился начальник ракетных войск и артиллерии объединения. Он отметил успехи соединения в боевой подготовке и повседневной деятельности за прошедшие годы.

Лучшим военнослужащим по итогам года   были вручены государственные и ведомственные награды, внеочередные воинские звания, почетные грамоты, объявлены благодарности от командования соединения.

В завершении  праздника состоялся концерт с участием артистов Дома офицеров.

Торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Сахалине состоялось освящение штаба армейского корпуса ВВО
Военнослужащие армейского корпуса ВВО побывали на праздничной службе в местном храме
Подведение итогов Юнармейского года состоялось в Хабаровске
Военный комиссариат ВВО Амурской области завершает осенний призыв

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false