28.12.2020 (04:14)

Ракетное соединение объединения ВВО отметило свое четырехлетие со дня формирования в Забайкалье

Ракетное соединение объединения Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, отметило свое четырехлетие со дня формирования. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на строевом плацу соединения.

В ходе мероприятия с поздравительной речью обратился начальник ракетных войск и артиллерии объединения. Он отметил успехи соединения в боевой подготовке и повседневной деятельности за прошедшие годы.

Лучшим военнослужащим по итогам года были вручены государственные и ведомственные награды, внеочередные воинские звания, почетные грамоты, объявлены благодарности от командования соединения.

В завершении праздника состоялся концерт с участием артистов Дома офицеров.

Торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице