28.12.2020 (04:14)
Ракетное соединение объединения ВВО отметило свое четырехлетие со дня формирования в Забайкалье
Ракетное соединение объединения Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, отметило свое четырехлетие со дня формирования. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на строевом плацу соединения.
В ходе мероприятия с поздравительной речью обратился начальник ракетных войск и артиллерии объединения. Он отметил успехи соединения в боевой подготовке и повседневной деятельности за прошедшие годы.
Лучшим военнослужащим по итогам года были вручены государственные и ведомственные награды, внеочередные воинские звания, почетные грамоты, объявлены благодарности от командования соединения.
В завершении праздника состоялся концерт с участием артистов Дома офицеров.
Торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.