28.12.2020 (05:35)
На Камчатке суда вспомогательного флота ТОФ провели профилактическую обколку льда в местах базирования боевых кораблей
На Камчатке в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) суда вспомогательного флота ТОФ приступили к интенсивной обколке льда.
Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после понижения температуры, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.
В пункте базирования подводных лодок обколку льда выполняют рейдовые буксиры нового поколения. Благодаря своим техническим возможностям они способны ломать лёд практически до борта корабля, а также безопасно выполнять маневрирование между ними. В готовности находятся и суда ледового класса.
До конца зимнего периода судами вспомогательного флота будет постоянно обеспечиваться безопасность стоянки и навигация подводных лодок ТОФ на Камчатке.