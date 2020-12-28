28.12.2020 (05:35)

На Камчатке суда вспомогательного флота ТОФ провели профилактическую обколку льда в местах базирования боевых кораблей

На Камчатке в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) суда вспомогательного флота ТОФ приступили к интенсивной обколке льда.

Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после понижения температуры, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.

В пункте базирования подводных лодок обколку льда выполняют рейдовые буксиры нового поколения. Благодаря своим техническим возможностям они способны ломать лёд практически до борта корабля, а также безопасно выполнять маневрирование между ними. В готовности находятся и суда ледового класса.

До конца зимнего периода судами вспомогательного флота будет постоянно обеспечиваться безопасность стоянки и навигация подводных лодок ТОФ на Камчатке.

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