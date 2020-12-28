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28.12.2020 (06:32)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» выполнил пуски противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран» по надводной цели

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» продолжает в акватории Японского моря испытание нового корабельного оружия.

С борта фрегата были выполнены успешный пуски противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран» по морскому буксируемому щиту.

Ранее в заливе Петра Великого также был проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации, и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Испытано торпедное вооружение.

Действия корабля в море обеспечивали суда вспомогательного флота и самолёты морской авиации ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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