28.12.2020 (05:15)

В РВСН проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В РВСН проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Военнослужащим Тагильского Ракетного соединения (Свердловской области) введен второй компонент вакцины.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

В первую очередь вакцину получают военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

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