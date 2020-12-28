28.12.2020 (05:00)

Минобороны представило календари на 2021 год

Специально для подписчиков страниц военного ведомства в социальных сетях в канун Нового года Минобороны России представляет календари о службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике.

Читайте заповеди спецназа и заряжайтесь боевым настроем на весь следующий год. Первый календарь под слоганом «Информации и патронов много не бывает» рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений российской армии.

Второй календарь рассказывает о новейшей российской военной технике в мельчайших деталях. Новейшая военная техника поражает не только воображение, но и цели. На прекрасных фотографиях образцы техники, испытанной в реальных боевых условиях: многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелая БМП «Армата» Т-15 и др. Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец».

Скачивайте календари в высоком разрешении и устанавливайте на рабочий стол вашего компьютера или планшета.



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