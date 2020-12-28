28.12.2020 (03:00)

Сладкие подарки и письма «Солдатам-миротворцам» получили военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сладкие подарки и письма «Солдатам-миротворцам» получили военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах

В преддверии новогодних праздников командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с Наступающим Новым годом.

На постах военнослужащим были переданы новогодние наборы, состоящие из искусственных елок, а также елочных игрушек и украшений.

Кроме того, каждому военнослужащему был вручен сладкий подарок и письмо «Солдату миротворцу» от детей из различных регионов России, написанное в канун праздников.

Военные связисты для миротворцев на постах установили средства связи, позволяющие поздравить родных и близких с наступающими праздниками.

Всего для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставлено более 2 тыс. новогодних подарков, а также 600 писем и около 1,5 тыс. открыток с новогодними поздравлениями, сделанных детьми своими руками.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице