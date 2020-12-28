28.12.2020 (03:00)

Мобильный госпиталь Минобороны России в Ялте принял первых пациентов

Военные медики Черноморского флота приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в городе Ялта Республики Крым.

Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Для оказания необходимой помощи населению Крыма в распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

Ранее личный состав медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота в кротчайшие сроки были переброшены из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице