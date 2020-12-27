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27.12.2020 (23:30)

Нахимовцы 6-го и 7-го учебных курсов стали абсолютными победителями XI всероссийского фестиваля поэзии на иностранном языке «INSPIRATIO»

Санкт-Петербургские нахимовцы 6-го и 7-го учебных курсов стали абсолютными победителями XI Всероссийского фестиваля поэзии на иностранном языке «Inspiratio», организованного 67 гимназией Санкт-Петербурга. В номинации «Драматизация поэтического произведения» они представили классическое произведение «Ромео и Джульетта», переложенное на ритм рэпа. Исполнение Антона Попова и Ивана Пика (111 класс) поразило членов жюри своим английским произношением. Нахимовцы получили максимальные баллы по следующим критериям: фонетика и грамотность, выразительность презентации, актерское мастерство, художественное оформление и, конечно, режиссура.

Для выполнения уникальной работы нахимовцы 11 класса Антон Попов и Виталий Арепьев самостоятельно создали музыку, под которую исполняли пьесу на сцене с Иваном Пиком, Даниилом Артемовым, Иваном Гретченко, Владимиром Сысуевым, Иваном Тихоновым, Максимом Паскалом, Леонидом Большаковым и Иваном Алексеевым. Участники изостудии «Арт-волна» Николай Родин, Олег Уланов и Егор Мищерин создали реквизиты и костюмы, художественно и креативно оформили работу.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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