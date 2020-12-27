27.12.2020 (23:17)

В частях и соединениях РВСН новобранцы принимают Военную присягу

В частях и соединениях РВСН новобранцы, призванные осенью текущего года на военную службу принимают Военную присягу.

После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.

Военная присяга проходит без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности.

Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.

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