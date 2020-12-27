27.12.2020 (20:59)

Патрульный корабль «Павел Державин» Черноморского флота сдал вторую курсовую задачу

Экипаж патрульного корабля (пк) «Павел Державин» Черноморского флота (ЧФ) сдал курсовую задачу К-2 и в ближайшее время приступит к выполнению задач по предназначению.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по предназначению, экипаж провёл подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной цели, а также по береговой цели, имитирующей командный пункт условного противника.

В ходе сдачи курсовой задачи моряки провели различные корабельные учения по по противовоздушной обороне, по ведению борьбы за живучесть корабля в море, а также по приёму на борт вертолёта Морской авиации и ПВО ЧФ.

При возвращении в пункт постоянной дислокации экипаж пк «Павел Державин» отработал действия по обороне и защите корабля на переходе морем.

Справочно:

Патрульный корабль «Павел Державин» построен на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», является третьим серийным кораблём проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения.

Принят в состав флота 27 ноября 2020 года.

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