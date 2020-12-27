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27.12.2020 (20:13)

В ледовой арене Северного флота состоялся первый хоккейный матч

В Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота открытой накануне, 26 декабря, состоялся первый матч по хоккею с шайбой. Им стала товарищеская встреча между сбойной Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) и команды штаба и управления Северного флота «К-21». Этот матч дал старт ежегодному турниру по хоккею с шайбой на кубок командующего Северным флотом.

В составе команды «К-21» играли командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

На последней минуте первого периода счет в матче открыли хоккеисты сборной СВХЛ.

Во втором периоде команда штаба и управления Северного флота не заставила себя долго ждать, забив на первой минуте шайбу в ворота соперников и сровняв счет. Период закончился со счетом 4:2 в пользу команды «К-21».

Третий период оказался самым динамичным за матч, команды одна за другой совершали атаки на ворота соперников. Хоккеистам «К-21» удалось реализовать три шайбы. Сборная СВХЛ ответила одной заброшенной шайбой.

Матч завершился победой команды «К-21» штаба и управления Северного флота со счетом 7:3.

Хоккейная игра оказался яркой и насыщенной, игроки хоккейных команд показали высокий уровень мастерства на льду.

По окончанию игры командам были вручены традиционные пироги.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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