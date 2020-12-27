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27.12.2020 (20:01)

Российские саперы проводят гуманитарное разминирование в Лаосе

Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют задачи  по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома  «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг) в Лаосской Народно-Демократической Республике.

19 ноября 2020 г. отряд в третий год подряд убыл для выполнения задач по гуманитарному разминированию территории Лаоса.

Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска.

Личным составом отряда разминирования используются только современные средства поиска, обнаружения и защиты. Это костюмы разминирования ОВР-2-02, миноискатели различных типов ИМП-С2, ПИПЛ, глубинные бомбоискатели МБИ-П2, металлодетекторы МГ-1. Все средства поиска ВОП подтвердили свою надежность при большой интенсивности применения в сложных климатических условиях.

С октября 2018 г. по март 2019 г. и октября 2019 г. по март 2020 г.  отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил России выполнял задачу по гуманитарному разминированию территории Лаосской Народно-Демократической Республики и обучению лаосских военнослужащих работе на переданных средствах поиска взрывоопасных предметов на базе развернутого филиала Центра. За две командировки очищено более 110 га территории, обнаружено и уничтожено 1180 взрывоопасных предметов. В основном это кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб, сброшенных США на Лаос в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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