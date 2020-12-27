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27.12.2020 (19:58)

Руководство Академии Генштаба оценило условия труда гражданского персонала и дополнило коллективный договор

Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и первичная профсоюзная организация вуза провели специальную оценку условий труда гражданского персонала, по итогам которой были внесены изменения и дополнения в коллективный договор.

– Вместе со специалистами по охране труда мы провели специальную оценку условий работы наших сотрудников, – отметил председатель профкома Сергей Корышов. – По ее результатам ряд работников подразделений обеспечения академии получил повышение должностных окладов от 4 до 15 процентов, а также дополнительные отпуска и досрочное назначение страховой пенсии.

Глава первичной профсоюзной организации отметил, что итоги оценки были утверждены в ходе заочного голосования, в котором приняли участие три четверти трудового коллектива вуза.

Профсоюз гражданского персонала стоит на страже социально-экономических прав своих членов, уделяя особое внимание вопросам труда и отдыха, оплаты сверхурочных работ, предоставления дополнительных отпусков, социальных выплат и пособий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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