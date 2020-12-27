27.12.2020 (19:55)

Свыше 200 военнослужащих пополнили ряды отдельного комендантского Преображенского полка ЗВО

В Москве свыше 200 военнослужащих Отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли военную присягу. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе торжественное мероприятие прошло на территории воинской части, без присутствия родных и близких людей.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выносом Боевого знамени полка и Государственного флага Российской Федерации. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. По окончании ритуала новобранцы исполнили Гимн Российской Федерации. Затем военнослужащие батальона Почетного караула продемонстрировали свои профессиональные навыки в строевой подготовке и владению оружием.

Отдельный комендантский Преображенский полк выполняет задачи по обеспечению торжественных мероприятий с участием Президента России, Министра обороны Российской Федерации, проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время официальных визитов в Россию.

Также военнослужащие батальона Почетного караула проводят ритуалы возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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