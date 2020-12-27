27.12.2020 (18:44)

В Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России прошел фестиваль по аэрокосмической робототехники

В планах были занятия по основам робототехники, практика пилотирования дронов, проекты по освоению Марса, летний лагерь, экскурсии в музеи и на предприятия космической отрасли, но пандемия внесла серьезные изменения в ход проекта.

Проект практически «с колес» перешел в онлайн и занятия по освоению основ начались в удаленном режиме. Базовые дисциплины – физика и математика, основы программирования, робототехники – дети осваивали в течение весны и лета и параллельно подбирались к проектам по освоению Марса.

В сентябре, наконец, вошли в долгожданный режим очных занятий, чтобы по максимуму наверстать упущенное. К этому времени юные инженеры уже разделились на проектные команды по 5-7 человек и определились с темами проектов.

И вот, декабрь – итоговый фестиваль проектов. До финала добрались далеко не все из тех, кто начинал почти год назад: 18 человек разного возраста в трех командах, увлеченные идеей покорения Марса.

А всего в мероприятии приняло участие около 50 человек. Фестиваль прошел в Центральном доме авиации и космонавтики при поддержке государственной корпорации «Роскосмос».

В фестивале участвовали гости:

- космонавт-испытатель, герой России Валерий Токарев,

- ведущий конструктор НПО им.С.А.Лавочкина Денис Демин,

- заведующий кафедрой МАИ Алексей Агульник,

- заместитель директора департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Владимир Цыганок.

Ребят наградили сертификатами об окончании годового цикла занятий и памятными подарками от ДОСААФ России.

Представитель корпорации «Роскосмос» отметил дипломами и памятными подарками лучших учеников «Цикла занятий». По факту защиты командных проектов ребята получили отдельные дипломы, также дипломами были отмечены старшие ученики, которые проявили себя как наставники в разновозрастных командах.

Гости, они же члены комиссии по защите проектов, выступили с напутственными словами, а по окончании официальной части во время большого перерыва раздавали автографы, фотографировались и беседовали с участниками проекта.

После перерыва желающие продолжили соревноваться уже в пилотировании. Детям были предложены симуляторы полета дрона по пересеченной местности (киберспорт), а затем ребята посоревновались в пилотировании реальных квадрокоптеров. Победители соревнований также были награждены дипломами.

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