27.12.2020 (18:31)

Более 60 гвардейцев-десантников из Улан-Удэ приняли присягнули на верность своему Отечеству

26 декабря с.г. в Улан-Уденском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск состоялся торжественный ритуал принятия военной присяги молодым пополнением.

В этот день клятву на верность своей Родине дали более 60 новобранцев.

За время нахождения в части все молодые солдаты получили начальные азы военной службы, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели, совершать прыжки с парашютом.

Торжественная церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения десантников началась с выноса Государственного флага Российской Федерации, флага Воздушно-десантных войск и боевого знамени части.

С знаменательным событием в жизни молодых солдат подтравили командование гвардейского соединения, ветераны части, воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия».



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