27.12.2020 (18:26)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении приняли присягу более 150 новобранцев

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию Военной присяги, прибывшим для прохождения службы молодым пополнением.

До принятия присяги молодые солдаты прошли курс молодого бойца. В течение целого месяца новобранцы изучали уставы, занимались строевой, физической и огневой подготовкой. Самым главным занятиям для будущих десантников была воздушно-десантная подготовка, где они учились укладке парашютной системы Д-10 и парашютной системы З-5. Отрабатывали практические действия наземной отработки элементов прыжка, правильное отделение при десантировании с макета вертолета Ми-8, учились действиям в воздухе на стапеле подвесных систем и правильному приземлению.

Перед лицом своих командиров, товарищей, родных и близких, молодые гвардейцы клянутся в верности Родине. Слова этой клятвы остаются в памяти на всю жизнь. Всего на верность своему Отечеству присягнуло более 150 новобранцев.

Командиры частей побеседовали с родителями военнослужащих и ответили на все интересующие их вопросы. За год своей службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучаться вождению боевых машин и совершат первые прыжки с парашютом.



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