27.12.2020 (18:20)

Курсанты Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова стали региональными победителями Всероссийского исторического диктанта

Тверская академия воздушно-космической обороны снова показывает наивысший результат. На этот раз отличились ефрейтор 2 курса Князева Мария и ефрейтор 5 курса Богданова Влада. Они стали региональными победителями Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы – 2020». Курсанты также являются членами сборной академии по военной истории.

Всего в Тверской области было организованно более 100 площадок для написания диктанта и участие приняли более 6,5 тысяч человек. Всего победителей по итогам диктанта в Тверской области стали 7 человек.

На награждение победителей пригласили в Законодательное Собрание Тверской области, где они встретились и пообщались с председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым и его заместителями Викторов Константиновым и Юрием Цебергановым.

- «Диктант Победы» прошел в нашем регионе во всех муниципальных образованиях. И мне приятно констатировать, что среди победителей – курсанты нашей уважаемой Военной академии воздушно-космической обороны. Вы набрали по двадцать баллов из двадцати пяти – это, безусловно, очень серьезное достижение, - подчеркнул, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

- 75-летие Победы – это серьезная веха в истории Великой Отечественной войны. И «Диктант Победы», проходивший в год юбилея Победы, еще раз показал, как важна для каждого российского человека память о самой кровавой войне в истории нашего Отечества. И это замечательно, что молодые люди хорошо знают военную историю. Это значит, что они будут помнить, - отметил Виктор Константинов.

- Всегда приятно, когда молодёжь выбирает своей будущей профессией служение Родине, защиту Отечества. Я понимаю, что такой путь выбирать нелегко. Но я уверен, что при принятии столь ответственного решения помогло и знание истории, в том числе, военной истории. Победить в «Диктанте Победы» довольно сложно, но вы это сделали. Значит, есть не только знания, но и характер. «Желаю вам больших успехов в вашей будущей службе Отечеству», — сказал Юрий Цеберганов.

Влада Богданова:

- Конечно довольны своим результатом и не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас ведем подготовку к олимпиаде по военной истории в которой будет принимать участие наша сборная в 2021 году.

Мария Князева:

- Было интересно не только принимать участие в «Диктанте Победы», но и готовится к нему – ведь при подготовке всегда узнаешь очень много нового: новые факты, новые имена, новые события.

Встреча закончилась награждением победителей, им были вручены дипломы и памятные подарки. После чего была проведена экскурсия по областному парламенту.

Справочно: Всероссийский «Диктант Победы» в этом году проходил 3 сентября, охватив 85 регионов РФ и 76 иностранных государств. Он прошел под девизом «Знать, чтобы помнить». В диктанте приняли участие более 1 миллиона человек, более 45 000 - очно. Высший балл набрали 1 109 человек в РФ и 8 - из зарубежных стран. Максимальный возраст участников составил 94 года, минимальный – 12 лет. Было организовано 11 тысяч площадок. По итогам диктанта определено 20 победителей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице