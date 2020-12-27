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27.12.2020 (18:14)

Военнослужащим 201-й военной базы разъяснили преимущества военной ипотеки

В рамках проведения информационно-консультационной работы в военных городках 201-й военной базы, дислоцированной в Республики Таджикистан, состоялись встречи с представителями федерального казенного учреждения «Центрегионжилье».

На встречах, которые проходили в Душанбе и Бохтаре, начальником отдела реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Центрального военного округа Светланой Посоховой совместно с начальником территориального отделения (г. Душанбе) ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяной Кадыровой были доведены основные направления данной системы для военнослужащих проходящих военную службу по контракту, а также рассказано о возможностях реализации своих прав по накопительно-ипотечной системе. В завершении мероприятий были даны ответы военнослужащим на многочисленные интересующие вопросы, а также проведены индивидуальные консультации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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