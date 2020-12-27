27.12.2020 (23:59)

Минобороны России сдало новый военный госпиталь в Северной Осетии

Новое лечебное учреждение сдали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в г.Владикавказ Республики Северная Осетия.

Многопрофильное лечебное учреждение предназначено для оказания первичной и специализированной медицинской помощи, укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой.

В составе медицинского центра хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный и пульмонологический кабинеты, отделения функциональной диагностики, неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория.

В новом комплексе предусмотрено зонирование помещений с разделением технологических потоков. Пятиэтажный корпус рассчитан на 300 посещений. В нем будут трудится свыше 100 высококвалифицированных специалистов.

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