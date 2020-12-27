27.12.2020 (16:40)

Военнослужащие Воронежского гарнизона ЗВО отразили атаку на штаб авиационной дивизии в ходе учения по антитеррору

Военнослужащие Воронежского гарнизона отразили атаку на штаб гвардейской смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учения по противодействию терроризму.

Согласно легенде учения, военнослужащие получили сигнал о приведении дежурных сил управления дивизии, подразделения военной полиции и групп антитеррора гарнизона в боевую готовность в связи с угрозой совершения террористического акта.

Диверсанты произвели подрыв контрольно-пропускного пункта и прорвались на территорию штаба дивизии, где их встретили огнëм дежурные силы дивизии. На подкрепление к военнослужащим прибыла оперативная группа антитеррора, которая уничтожила противника под прикрытием мобильной огневой точки бронеавтомобиля КамАЗ-4320. Задержание «террористов» провели сотрудники военной полиции в комплектах индивидуальной защиты «Черепаха», а оцепление прилегающей территории провели сотрудники военной автоинспекции.

Всего в учении по антитеррору было задействовано свыше 100 военнослужащих Воронежского гарнизона.

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