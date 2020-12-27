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27.12.2020 (16:36)

Специальные подразделения Балтийского флота противодействовали условным террористам

В армейском корпусе Балтийского флота состоялась тренировка сил антитеррора. По замыслу командования армейским корпусом условная террористическая группа была обнаружена в лесистой местности одного из районов Калининградской области. По оперативной информации целью условного противника должны были стать важные инфраструктурные объекты одного из районных центров.

Для противодействия террористам были задействованы специально сформированные подразделения из нескольких частей армейского корпуса, которые оперативно выдвинулись в заданный район и блокировали неприятеля в лесном массиве. Условные диверсанты оказали вооруженное сопротивление, предприняв попытку прорыва, которая была отражена огнем групп антитеррора.

В ходе проведения мероприятий на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены оперативные службы и подразделения армейского соединения, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение. В данной тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и 20 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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