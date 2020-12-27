27.12.2020 (15:32)

На Сахалине состоялось освящение штаба армейского корпуса ВВО

Руководитель епархиального военного отдела, иерей Евгений Калашников и помощник командира войсковой части по работе с верующими военнослужащими протоиерей Максим Лобановский окропили святой водой помещения и благословили военнослужащих.

Священники также вручили памятные календари и пригласили всех желающих на ночную Рождественскую службу с 6 на 7 января.

Командиры соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО давно и тесно взаимодействуют в деле религиозного и нравственного воспитания военнослужащих с Южно-Сахалинской и Курильской епархией.

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