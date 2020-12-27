27.12.2020 (15:25)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО побывали на праздничной службе в местном храме

В преддверии новогодних праздников военнослужащие по призыву мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, в котором состоялась служба по случаю православного праздника – Филимонов день и 30 дня Рождественского поста.

Военнослужащие приняли участие в Божественной литургии, после чего была совершена общая исповедь, всенощное бдение с участием прихожан храма и военнослужащих.

Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

Верующие военнослужащие армейского корпуса ВВО по желанию посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

Справочно:

Филимонов день отмечается 27 декабря. В церковном календаре это дата почтения памяти святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.

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