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27.12.2020 (15:25)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО побывали на праздничной службе в местном храме

В преддверии новогодних праздников военнослужащие по призыву мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа  на Сахалине посетили собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, в котором состоялась служба по случаю православного праздника – Филимонов день  и 30 дня Рождественского поста.

Военнослужащие приняли участие в Божественной литургии, после чего была совершена общая исповедь, всенощное бдение с участием прихожан храма  и военнослужащих.

Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер  и использованием средств индивидуальной защиты.

Верующие военнослужащие армейского корпуса ВВО по желанию посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

Справочно:

Филимонов день отмечается 27 декабря. В церковном календаре это дата почтения памяти святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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