27.12.2020 (15:25)
Военнослужащие армейского корпуса ВВО побывали на праздничной службе в местном храме
В преддверии новогодних праздников военнослужащие по призыву мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, в котором состоялась служба по случаю православного праздника – Филимонов день и 30 дня Рождественского поста.
Военнослужащие приняли участие в Божественной литургии, после чего была совершена общая исповедь, всенощное бдение с участием прихожан храма и военнослужащих.
Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.
Верующие военнослужащие армейского корпуса ВВО по желанию посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.
Справочно:
Филимонов день отмечается 27 декабря. В церковном календаре это дата почтения памяти святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.