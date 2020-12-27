27.12.2020 (15:20)

Подведение итогов Юнармейского года состоялось в Хабаровске

Юнармейцы Хабаровска подвели итоги за текущий год.

Мероприятие состоялось в центре патриотического воспитания краевой столицы.

На торжественном собрании от имени штабов Юнармия Хабаровска и Юнармия Хабаровского края за вклад в развитие военно-патриотического движения отличникам года и активистам были вручены ценные подарки и благодарственные письма.

В следующем году юные воспитанники движения «Юнармия» продолжат совершенствовать свое мастерство и раскрывать свой творческий потенциал, принимать активное участие в культурных мероприятиях родного края.

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