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27.12.2020 (15:15)

Военный комиссариат ВВО Амурской области завершает осенний призыв

Военный комиссариат Восточного военного округа Амурской области завершает осенний призыв. До 31 декабря будет сформирована последняя команда призыва, которая будет направлена в одну из воинских частей Восточного военного округа на территории региона.

В текущем году в военном комиссариате приняты беспрецедентные санитарно-эпидемиологические меры для сохранения здоровья военнослужащих. Каждый призывник по прибытию в районный комиссариат и на сборный пункт области прошел тест на отсутствие новой коронавирусной инфекции. На территории самого сборного пункта создана система барьеров и постоянного контроля за состоянием здоровья прибывших граждан. Не менее трех раз в день проводится дезинфекция помещений специалистами войск РХБЗ ВВО, которые обрабатывают также и весь транспорт. Особое внимание уделяется транспорту воинских частей, на котором убывают команды призывников к местам военной службы.

На сборном пункте призывники обследуются медицинскими специалистами, после чего обеспечиваются установленной формой одежды, согласно вида и рода войск, принадлежностями для личной  гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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