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27.12.2020 (15:11)

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии ВВО в Приморье приняли военную присягу

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО)  в соединении связи состоялся ритуал приведения к военной присяге молодого пополнения. Торжественная церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и боевого знамени части.

Командир соединения управления подполковник Сергей Коропат с поздравительными словами обратился к 70 призывникам, он от имени всех военнослужащих соединения поздравил новобранцев с принятием военной присяги.

В общей сложности в соединениях и воинских частях объединения к Военной присяге приведено порядка 500 новобранцев осенней призывной компании. Молодое пополнение уже прошло двухнедельный карантин в специально изолированных казарменных расположениях. Также, военнослужащие получили необходимые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, основам безопасности военной службы.

В воинские части новобранцы будут прибывать до 30 декабря текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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