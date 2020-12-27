27.12.2020 (15:05)

Определены лучшие расчеты конкурса военных связистов «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях связи Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, завершился первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах.

В полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

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