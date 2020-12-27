27.12.2020 (15:00)

Мотострелки ВВО учатся действовать в степной местности с применением беспилотных летательных аппаратов

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, военнослужащие учатся ориентироваться в степной местности и осуществляют поиск условного противника с применением БЛА.

Этап боевой стрельбы пройдет на полигоне «Бурдуны», где подразделения выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и стрелкового вооружения.

Весь ход учения контролируется с помощью беспилотного летательного аппарата средней дальности «Орлан-10». Командование соединения в режиме реального времени отслеживает маршруты передвижения колонн и практические действия подразделений.

Для проведения боевых стрельб на полигоне создана сложная мишенная обстановка. Личному составу предстоит поразить более 500 различных мишеней, имитирующих личный состав и боевую технику условного противника.

Основная цель учения - совершенствование слаженности подразделений при блокировании и уничтожении обнаруженного с помощью БЛА условного противника, действующего в степной местности, а также выработка у командиров практических навыков в управлении подчиненными в ходе боя во взаимодействии с танковыми подразделениями.

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