27.12.2020 (13:52)

Сборы по специальности с начальниками отделов органов военной полиции Вооруженных Сил

В соответствии с планом подготовки военной полиции Вооруженных Сил на 2021 учебный год проведен сбор по специальности с начальниками отделов органов военной полиции Вооруженных Сил, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе занятий основное внимание уделялось изучению особенностей применения органов военной полиции в период непосредственной угрозы агрессии и военное время, с учетом опыта полученного в ходе специальных учений военной полиции «Страж-2020», СКШУ «Кавказ-2020» и приобретенных военными полицейскими при выполнении специальных задач за пределами Российской Федерации в 2020 году.

На сбор привлекались начальники отделов и отделений органов военной полиции дислоцирующихся на территории Московского территориального гарнизона общей численностью более 50 человек.

В ходе сбора проведены лекции, инструкторско-методические, а также показные и контрольные занятия.

Впервые в подобных мероприятиях принимали участие офицеры Отдела дознания военной полиции Вооруженных Сил, сформированного 1 декабря этого года.

Мероприятие проводились в период с 21 по 25 декабря с учетом всех профилактических мер, направленных на недопущение распространения вирусных заболеваний.



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