27.12.2020 (13:52)
Сборы по специальности с начальниками отделов органов военной полиции Вооруженных Сил
В соответствии с планом подготовки военной полиции Вооруженных Сил на 2021 учебный год проведен сбор по специальности с начальниками отделов органов военной полиции Вооруженных Сил, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе занятий основное внимание уделялось изучению особенностей применения органов военной полиции в период непосредственной угрозы агрессии и военное время, с учетом опыта полученного в ходе специальных учений военной полиции «Страж-2020», СКШУ «Кавказ-2020» и приобретенных военными полицейскими при выполнении специальных задач за пределами Российской Федерации в 2020 году.
На сбор привлекались начальники отделов и отделений органов военной полиции дислоцирующихся на территории Московского территориального гарнизона общей численностью более 50 человек.
В ходе сбора проведены лекции, инструкторско-методические, а также показные и контрольные занятия.
Впервые в подобных мероприятиях принимали участие офицеры Отдела дознания военной полиции Вооруженных Сил, сформированного 1 декабря этого года.
Мероприятие проводились в период с 21 по 25 декабря с учетом всех профилактических мер, направленных на недопущение распространения вирусных заболеваний.