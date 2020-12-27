27.12.2020 (13:50)

Начальник военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва ге-нерал – лейтенант Андрей Топоров поздравил личный состав с наступаю-щим Новым годом и Рождеством Христовым

Дорогие товарищи!

Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

С надеждами на лучшее, с планами и верой в завтрашний день мы провожаем в историю 2020 год.

Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно отметить – все мы стали опытнее и мудрее.

Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно!

Наш коллектив может гордиться тем, что в канун 120-летия со дня начала подготовки в стенах академии интендантских кадров, офицеров тыла, транспорта и материально-технического обеспечения Указом Президента Российской Федерации «За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров» мы награждены орденом Кутузова.

Символичным для академии остаётся и тот факт, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне путёвку в большую армейскую жизнь получил 75-тысячный выпускник академии.

Коллектив академии остаётся верен указаниям Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, которые поставили задачу быть лучшим системообразующим учебным, научным и методическим центром материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

И только от активной жизненной позиции каждого из нас зависит будущее, стабильность, мощь и перспектива развития нашего государства.

Впереди и великий православный праздник – Рождество Христово.

Этот день пробуждает в наших сердцах самые лучшие и светлые чувства, олицетворяет собой высокие нравственные идеалы – милосердие, бескорыстное служение людям, веру в торжество добра и справедливости.

Пусть праздничное новогоднее и рождественское настроение не покидает вас, дарит радость и душевный покой!

Пусть в ваших домах царит мир, согласие и крепкое здоровье!



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