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27.12.2020 (13:44)

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в воинские части Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО

Первая партия вакцин Гам-КОВИД-Вак поступила для военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа.

Около 400 вакцин доставили из Санкт-Петербурга военные медики железнодорожным транспортом в специальных термо-контейнерах для поддержания фиксированной отрицательной температуры -18о С.

В первую очередь вакцинацию от вируса COVID-19 прошли медицинские специалисты, военнослужащие артиллерийских, мотострелковых и танкистских подразделений, несущие боевое дежурство в преддверии новогодних праздников в городе Почеп Брянской области.

Около 1700 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Брянской, Московской, Белгородской и Смоленской областях, будут находиться на боевом посту в новогоднюю ночь.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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