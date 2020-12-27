27.12.2020 (13:42)
В артиллерийской бригаде ЦВО под Оренбургом более 100 новобранцев приняли Военную присягу
Более 100 новобранцев артиллерийской бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Тоцком гарнизоне (Оренбургская область), приняли Военную присягу.
Церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения. С принятием присяги молодых солдат поздравил командир бригады полковник Александр Помыткин. По сложившейся традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских и общественных организаций.
Мероприятие проходило с учётом требований эпидемиологической обстановки.
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