27.12.2020 (13:37)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Прокопий Сахаров первенствовал на соревнованиях по гребле-индор в Липецке

Липецке прошли Кубок России и Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» по гребному спорту (дисциплина – гребля-индор). Представители армейского Клуба завоевали на соревнованиях две награды – золотую и бронзовую, в том числе в составе команды.

Рядовой спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии, г. Балашиха Прокопий Сахаров, выступив в составе команды Нижегородской области с Даниилом Новожиловым, Глебом и Дмитрием Земляникиными, одержал победу в мужской эстафете 4х500 м на Всероссийских соревнованиях «Кубок Петра Великого» по гребле-индор. С результатом 5 минут 34,6 секунды команда Сахарова обошла представителей Санкт-Петербурга (5 минут 41,7 секунды) и Липецкой области (5 минут 46,7 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Артур Кунка стал в Липецке третьим среди мужчин легкого веса. Показав время 6 минут 37,3 секунды, Артур уступил Александру Туфанюку (6 минут 17,7 секунды) и Михаилу Уфимцеву (6 минут 23,6 секунды), которые заняли первое и второе места соответственно.

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