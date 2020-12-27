27.12.2020 (13:15)

Армеец Дмитрий Логинов – двукратный победитель чемпионата мира по сноуборду среди юниоров 2020 года

На горнолыжном курорте Лахталь в Австрии завершился чемпионат мира по сноуборду среди юниоров в параллельных дисциплинах. На турнире выступил спортсмен армейского Клуба Дмитрий Логинов, завоевавший две золотые награды.

На старте чемпионата мира по сноуборду среди юниоров в параллельных дисциплинах в Австрии двукратный чемпион мира, многократный чемпион мира среди юниоров прапорщик Дмитрий Логинов стал лучшим в параллельном слаломе. Второй результат продемонстрировал Коди Винтерс из США, а третьим стал Жан Казанова из Швейцарии.

В заключительный день соревнований Дмитрий Логинов и София Надыршина заняли первое место в параллельном слаломе-гиганте среди смешанных команд, не оставив шансов соперникам. Вторыми стали Дайчи Шимидзу и Цубаки Мики из Японии. Замкнули тройку лидеров россияне Всеволод Мартынов и Виктория Пухова.

Отметим, что изначально соревнования должны были пройти в марте, но были перенесены на декабрь.

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