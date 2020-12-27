27.12.2020 (13:00)

Конькобежцы ЦСКА завоевали шесть наград за первый соревновательный день Всероссийских соревнованиях «На призы конькобежного центра «Коломна»

Стартовали Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна». В первый соревновательный день армейские спортсмены завоевали шесть наград разного достоинства – одну золотую, три серебряные и две бронзовые.

Артем Арефьев показал лучший результат на дистанции 500 м. Арефьев показал время 34,96 секунды и принес армейскому Клубу единственное в этот день «золото». Серебряным призером с результатом 35,74 секунды стал Виктор Лобас, «бронзу» на свой счет записал Артем Золотарев, пробежавший дистанцию за 35,77 секунды.

Среди женщин на аналогичной дистанции второй результат – 38,13 секунды – показала Дарья Качанова. Самое лучшее время – 37,36 секунды, установив рекорд катка, – показала Ангелина Голикова. Третьей финишировала Ирина Кузнецова – 38,69 секунды.

На дистанциях 1 500 м армейским спортсменам и спортсменкам удалось занять вторые и третьи места.

Так, Сергей Трофимов и Елизавета Голубева (Казелина) показали в своих забегах второе время – 1 минута 48,02 секунды и 1 минута 57,53 секунды соответственно. Старший лейтенант Руслан Захаров (1 минута 48,14 секунд) и Наталья Воронина (1 минута 58,81 секунды) стали третьими. Первенствовали Виктор Лобас (1 минута 47,96 секунды) и Евгения Лаленкова (1 минута 57,00 секунды).

Турнир является отборочным для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту в многоборье, который пройдет в период с 16 по 17 января в Херенвене (Нидерланды).

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