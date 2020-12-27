27.12.2020 (12:45)

Армейский биатлонист выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Армеец Кирилл Стрельцов стал чемпионом России по биатлону в мужской индивидуальной гонке, показав лучший результат на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка», стартовавших на этой неделе в Ижевске (Удмуртия).

Армейский биатлонист быстрее всех преодолел 20-километровую дистанцию в рамках индивидуальной гонки на соревнованиях в Ижевске. Допустив два промаха, Стрельцов показал время 53 минуты 28,6 секунды, оставив позади Дмитрия Шамаева (+41,4 секунды; без промахов) и Илью Гаврилова (+51,5 секунды; 1 промах), которые заняли второе и третье места соответственно.

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