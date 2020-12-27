27.12.2020 (12:30)

Главы Минобороны и МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев возложили сегодня цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве.

Монумент объединяет три композиции, посвященных спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Сергей Шойгу и Евгений Зиничев возложили бордовые розы ко всем трем скульптурам, отдав воинское приветствие.

27 декабря в стране отмечают День спасателя. Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных Сил России.



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