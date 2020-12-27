27.12.2020 (11:50)

Песни в исполнении артистов ЦДРА прозвучали на новогодней культурно-досуговой площадке в парке «Патриот»

В преддверии Нового года территория парка «Патриот» близ Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации заметно преобразилась, приобретя праздничный наряд. На площади, над которой звучали новогодние песни, открылся каток, лед которого уже опробовали фигуристы ЦСКА.

Торжественная церемония, которую вел популярный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, прошла с участием руководства военного ведомства. Поднявшийся на сцену Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил об открытии новогодней культурно-досуговой площадки и дал команду зажечь огни на большой новогодней елке у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В этот момент окрестности озарил фейерверк.

В праздничном концерте приняли участие воспитанники детской школы-студии Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, детский образцовый коллектив «Театр песни «Чародеи», члены Клуба военно-патриотической песни «Катюша».

В исполнении творческой группы Центрального Дома Российской Армии прозвучали русские народные песни «Варенька», «Уродилась коляда», «Гадали, думали», которые были восторженно встречены зрителями.



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