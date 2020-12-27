27.12.2020 (11:47)

Почти 16 тыс. военнослужащих ЦВО выполнили квалификацию по физической подготовке в 2020 году

Почти 16 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) выполнили квалификационные уровни по физической подготовке. Это на 12 проц. больше, чем в прошлом году.

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав в зависимости от возрастных групп выполнял различные физические упражнения, направленные на определение уровня физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости. В тестах на быстроту участники состязались в беге на 60, 100 метров, челночном беге 10х10, плавании на 100 метров.

Силовые физические возможности военнослужащих оценивались в ходе подтягивания на перекладине, сгибания-разгибания рук в упоре, подъема переворотом, а также выполнения нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь. Выносливость определялась в ходе забегов на 1 или 3 километра в зависимости от возрастной группы сдающего.

Первостепенное значение уделялось страховке и технике безопасности при выполнении упражнений, а также сохранению здоровья военнослужащих. Перед зачётами по физподготовке военнослужащие прошли медицинское обследование. Необходимо отметить, что наличие квалификационной категории позволяет получать ежемесячную денежную надбавку от 15 до 100 проц. от оклада по занимаемой воинской должности в зависимости от квалификационного уровня.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице