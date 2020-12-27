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27.12.2020 (11:45)

Новобранцы ЦВО приняли военную присягу на Алтае

В мотострелковом соединении 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Алтайском крае, к военной присяге приведены более 50 новобранцев осеннего призыва 2020 года.

Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени мотострелкового соединения. Перед молодым пополнением выступило командование части с напоминанием военнослужащим о почетной и ответственной обязанности, возлагаемой на них для защиты Отечества. Кроме того, командованием было рассказано об истории и боевом пути соединения, в котором будут проходить службу солдаты. Затем новобранцы перед строем произнесли текст Присяги.

Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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