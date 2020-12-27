27.12.2020 (11:30)

Специалисты военно-политической работы общевойсковой армии ЗВО провели новогоднюю елку для детей военнослужащих в 5 регионах страны

Специалисты военной-политической работы общевойсковой армии Западного военного округа совместно с командованием воинских частей и соединений провели новогоднюю елку для детей военнослужащих Воронежского, Брянского, Белгородского, Курского и Смоленского гарнизонов.

На мероприятие были приглашены специальные ведущие и гости: Дед Мороз и Снегурочка, а также различные аниматоры, которые выступали со своими авторскими программами и конкурсами.

Площадки для проведения новогодней ёлки были подготовлены строго при соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности и обработаны специальным раствором ДТС-ГК за несколько дней до мероприятия. Все участники новогодней ёлки использовали медицинские маски и перчатки, а наибольшая часть конкурсной программы состояла из индивидуальных детских состязаний.

Всего на мероприятия в Центральном Черноземье было приглашено около 1 тысячи детей и семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице