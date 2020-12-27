27.12.2020 (10:45)

Юнармейцы из Приднестровья подвели итоги за год

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло мероприятие посвященное итогам деятельности юнармейцев за год.

В рамках мероприятия, на которое пригласили юнармейцев и их родителей наградили отличившихся юнармейцев, а также вручили грамоты и благодарственные письма руководителям юнармейского отряда в Приднестровье.

В течение года военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили для юнармейцев уроки мужества, приуроченные к дням воинской славы России, проводили экскурсии в военных городках и музее Боевой Славы с целью военно-патриотического воспитания.

Юнармейцы приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых

75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Совместно с военнослужащими ОГРВ ПРРМ в день Победы юнармейцы ездили по адресам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и исполняли песни военных лет. В течение года навещали ветеранов Великой Отечественной войны и дарили им подарки, сделанные своими руками.

Юнармейцы из Приднестровья сделали видеоролики ко дню юнармии, Дню народного единства, дню рождения Александра Суворова, а также приняли участие в различных патриотических акциях.

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