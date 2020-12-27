27.12.2020 (10:22)

Около 2 тыс. квартир было предоставлено военнослужащим на территории общевойсковой армии ЗВО в 2020 году

Около 2 тысяч квартир было предоставлено военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа на территории Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской и Белгородской областей в 2020 году.

Для обеспечения военнослужащих и членов их семей служебным жильем территориальные органы Западного регионального управления жилищного обеспечения предоставили не только новостройки, но и жилые помещения вторичного заселения из муниципального фонда и фондов уполномоченных организаций, а также военнослужащим в связи с убытием к новому месту прохождения военной службы, либо получивших жилые помещения для постоянного проживания.

Также в 2020 году завершилось строительство 10 многоквартирных домов готовых «под ключ», которые были сданы в эксплуатацию для военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии в городе Валуйки Белгородской области. По завершению строительства более 360 военнослужащих получили служебное жильё в новом жилом квартале, который имеет хорошую транспортную доступность, необходимые социальные, образовательные, медицинские учреждения и торгово-развлекательные центры.

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