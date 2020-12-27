27.12.2020 (07:25)

Во Владивостоке состоялся открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие десяти команд.

Более пятидесяти бойцов различных объединений, соединений и войсковых частей флота боролись за победу в семи весовых категориях. Также к чемпионату присоединились и бойцы городских клубов.

В ходе упорных боев победу в соревнованиях одержала команда морской авиации ТОФ «Авиатор». Второе призовое место завоевала команда морской пехоты флота «Залп». Бронзовые награды достались военнослужащим из команды «Шторм» Приморского объединения разнородных сил.

Помимо грамот и кубков чемпионы и призёры состязаний получили право представлять Тихоокеанский флот далее на окружных соревнованиях.

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